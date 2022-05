Apple rilascia iOS 15.5 in Italia: ecco le novità dell'aggiornamento

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di iOS 15.5, è arrivato ora il "momento clou". Infatti, iOS 15.5 è ufficialmente tra noi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, nella serata del 16 maggio 2022 Tim Cook e soci hanno reso disponibile al download il succitato update per gli iPhone compatibili. Possiamo già confermarvi che la tanto attesa notifica è arrivata anche per gli utenti italiani, come potete vedere anche dagli screenshot presenti in calce alla notizia.

Potreste dunque voler prendere in mano il vostro dispositivo di fiducia, recarvi nelle impostazioni del sistema operativo, selezionare la voce "Generali", fare tap su "Aggiornamento Software", attendere che venga rilevata l'ultima versione disponibile e premere sul pulsante "Scarica e installa". In ogni caso, per quel che concerne le novità, nella classica notifica legata all'update si legge che quest'ultimo "include miglioramenti per l'app Podcast e altre funzionalità, oltre a risoluzioni di problemi".

Dalle fonti citate in precedenza apprendiamo che viene abilitata per gli utenti esteri la possibilità di inviare e richiedere soldi tramite Wallet mediante la carta Apple Cash. Tuttavia, come potete approfondire anche mediante il portale ufficiale di Apple, si fa riferimento a una possibilità legata solamente agli Stati Uniti d'America. Insomma, per noi italiani è un update che manca di alcune feature, ma risulta comunque sempre importante aggiornare.

Per il resto, al fianco di iOS 15.5 sono arrivati anche gli altri update che vi aspettate, ovvero iPadOS 15.5, macOS Monterey 12.4, tvOS 15.5, watchOS 8.6 e HomePod Software 15.5. Insomma, se avete a disposizione qualche prodotto Apple, sembra essere giunta l'ora di effettuare un update.