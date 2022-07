Apple rilascia iOS 15.6 in Italia, in attesa dell'arrivo di iOS 16

A poche settimane dal rilascio delle beta pubbliche di iOS 15.6, è giunto il momento per tutti gli utenti di effettuare l'update. Infatti, Apple ha reso ufficialmente disponibile la versione 15.6 di iOS.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, l'azienda di Tim Cook ha scelto la serata italiana del 20 luglio 2022 per avviare il rollout del succitato aggiornamento. In ogni caso, come ben potete immaginare visto il periodo in cui arriva, si fa riferimento a un update che può essere ritenuto secondario a livello di funzionalità, ma non mancano fix di diversi bug e ottimizzazioni generali.

Per intenderci, nella descrizione che compare nella classica sezione "Aggiornamento software" dell'iPhone si legge che "iOS 15.6 include miglioramenti, risoluzioni di problema e aggiornamenti di sicurezza". Dalla fonte apprendiamo che, ad esempio, che l'app TV ora dispone di una funzionalità per far ripartire un match sportivo che è attualmente in diretta, nonché metterlo in pausa e gestirne la riproduzione. Sono inoltri stati corretti problemi come quello che indicava che la memoria interna era piena anche quando in realtà non era così.

Insomma, potreste voler aggiornare il vostro iPhone in questo momento (non manca chiaramente anche iPadOS 15.6, così come ci sono watchOS 8.7, macOS 12.5 e tvOS 15.6). In ogni caso, il focus di Apple è attualmente riposto su iOS 16. Ricordiamo che quest'ultimo arriverà in versione stabile nel corso dell'autunno 2022, nonché che iOS 16 è già disponibile in Public Beta.