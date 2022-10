Apple rilascia iOS 15.7.1: importanti fix di sicurezza anche per iPadOS

Dopo la questione della RC di iOS 15.7.1 che "rompeva" il Face ID, cosa che a quanto pare Apple ha sistemato, torniamo a trattare questa versione dell'OS. Infatti, Tim Cook e soci hanno ufficialmente rilasciato per tutti iOS e iPadOS 15.7.1.

Secondo quanto riportato anche da MacRumors e 9to5Mac, nella serata del 27 ottobre 2022 la società di Cupertino ha avviato il rollout dell'aggiornamento per coloro che dispongono di iPhone e iPad datati, ovvero che non risultano compatibili con l'update a iOS 16.1 e iPadOS 16.1 e non possono dunque essere aggiornati alla più recente versione del sistema operativo. Inoltre, il tutto può tornare utile anche per chi ha deciso di non aggiornare il proprio dispositivo a iOS 16/iPadOS 16 per il momento.

In ogni caso, come ben potete immaginare, non si fa riferimento a un aggiornamento che porta con sé novità in termini di funzionalità, bensì a un update lato sicurezza. La versione 15.7.1 di iOS e iPadOS, che può essere scaricata direttamente dalle impostazioni, vede infatti al centro quelli che vengono descritti da Apple come importanti fix consigliati per tutti gli utenti.

Insomma, se rientrate tra coloro che possono scaricare l'update, il consiglio è quello di procedere all'aggiornamento, in quanto si fa riferimento a una lunga lista di vulnerabilità, tra cui anche una legata al kernel. Al netto di questo, chiaramente chi ha già effettuato l'aggiornamento a iOS 16.1/iPadOS 16.1 non rientra in questo contesto, in quanto dispone già di tutti i fix del caso.