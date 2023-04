Apple rilascia iOS 15.7.5 per alcuni iPhone: importanti fix di sicurezza

In seguito al rilascio di iOS 16.4.1 in Italia, che ha portato con sé importanti fix in termini di sicurezza, è ora il momento di approfondire l'arrivo di iOS 15.7.5.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica e 9to5Mac, nella serata italiana del 10 aprile 2023 (sì, Pasquetta) la società di Cupertino ha reso disponibile al download il succitato aggiornamento per gli iPhone un po' più datati. Si fa infatti riferimento a quei dispositivi che non supportano il più recente iOS 16, ma che comunque Apple non sta lasciando indietro di termini di update di sicurezza.

Come ben potete immaginare, infatti, l'aggiornamento non porta con sé novità importanti a livello di funzionalità, bensì ciò che viene introdotto sono patch di sicurezza. Tra i dispositivi a ricevere queste ultime, per farvi degli esempi concreti, troviamo la prima generazione di iPhone SE, nonché iPhone 6S e iPhone 7. Da notare però anche la presenza dell'ultimo iPod Touch, nonché, per quel che concerne l'associato iPadOS 15.7.5, di iPad Air 2.

Per il resto, non mancano anche gli aggiornamenti a macOS Monterey 12.6.5 e macOS Big Sur 11.7.6, che allo stesso modo rappresentano update di sicurezza. Ricordiamo poi che c'è anche la versione 16.4.1 del browser Safari. In ogni caso, come potreste aver già intuito, le vulnerabilità per cui Apple è "corsa ai ripari" sono quelle già descritte nel contesto di iOS/iPadOS 16.4.1 e macOS Ventura 13.3.1. Semplicemente, Tim Cook e soci non stanno lasciando indietro in termini di sicurezza i dispositivi più datati.