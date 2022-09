Apple rilascia iOS 16.0.1: è l'update del day one per gli iPhone 14

In seguito alla questione della beta di iOS 16.1 per sviluppatori, è arrivato il momento di trattare il rilascio di una nuova versione software destinata anche agli utenti finali, ovvero iOS 16.0.1. Tuttavia, l'aggiornamento è legato solamente a determinati modelli di iPhone.

Più precisamente, secondo quanto riportato da iDownloadBlog e Forbes, Apple ha già reso disponibile al download il succitato update per i possessori dei modelli legati alla gamma iPhone 14, ovvero iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I più attenti tra di voi si staranno sicuramente chiedendo chi ha scaricato questo update, dato che il day one degli iPhone 14 sarà il 16 settembre 2022.

Ebbene, al netto delle prime persone che a quanto pare sono già riuscite a mettere le mani sull'update (probabilmente si tratta di addetti ai lavori), coloro che riceveranno il proprio iPhone 14 troveranno preinstallata una versione "datata" di iOS 16, quindi in parole povere potranno effettuare un update del day one. È consigliato procedere al download di iOS 16.0.1, in quanto vengono risolte problematiche legate all'attivazione e al trasferimento dei dati in fase di configurazione, nonché ci sono fix relativi alla visualizzazione delle foto in seguito allo zoom e all'autenticazione relativa ad app aziendali.

Insomma, se rientrate tra coloro che metteranno presto le mani su un iPhone 14, ricordatevi dell'aggiornamento ad iOS 16.0.1.