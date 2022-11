Apple rilascia iOS 16.1.1 in Italia: consigliato aggiornare a tutti

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di iOS 16.1.1, è giunta l'ora di entrare nel "momento clou". Infatti, Apple ha rilasciato l'aggiornamento per tutti anche in Italia.

Come riportato anche da MacRumors, nella serata del 9 novembre 2022 i possessori di iPhone compatibili hanno visto comparire la notifica di update. In alternativa, se quest'ultima non compare, basta come al solito recarsi nelle impostazioni dello smartphone, selezionare la scheda "Generali" e approfondire la sezione "Aggiornamento Software", premendo poi sul pulsante "Scarica e installa".

Nella pagina da cui è possibile avviare il download si legge semplicemente che "questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti". Non sono in realtà del tutto chiari i fix apportati, dunque non risulta possibile scendere troppo nel dettaglio, ma questo aggiornamento "minore" va a sistemare anche diversi bug ed è la stessa società di Cupertino a consigliare a tutti di procedere al download e all'installazione.

Per il resto, come ben potete immaginare, a fianco di iOS 16.1.1 sono arrivati anche gli aggiornamenti a iPadOS 16.1.1 e macOS Ventura 13.0.1. In tutti i casi si fa riferimento principalmente a fix, senza andare ad aggiungere particolari funzionalità. Al netto di questo, gli appassionati sono in attesa di iOS 16.2, che dovrebbe arrivare a dicembre 2022.