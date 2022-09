Apple rilascia iOS 16.1 beta: sorpresa su percentuale batteria e ricarica

Sono passati solamente pochi giorni dalla disponibilità di iOS 16, ma è già giunta l'ora di trattare una nuova versione del sistema operativo. Tranquilli, non dovete aggiornare i vostri iPhone ancora una volta, perlomeno se non siete degli sviluppatori e se non avete intenzione di provare la beta di iOS 16.1.

Secondo quanto riportato anche da 9to5Mac, nella giornata del 14 settembre 2022 i primi developer hanno avuto modo di mettere alla prova le novità legate a questa versione. In questo contesto, come riportato da MacRumors, una "sorpresa" che è emersa è l'ampliamento della compatibilità per l'icona della percentuale della batteria.

Ricordiamo infatti che quest'ultima, legata alla barra di stato, finora è stata limitata ad alcuni modelli di iPhone su iOS 16. Per farla breve, in precedenza venivano lasciati fuori dispositivi come iPhone 13 mini, iPhone XR, iPhone 12 mini e iPhone 11, mentre ora gli sviluppatori che hanno avuto modo di mettere le mani sulla beta di iOS 16.1 riferiscono che Apple ha aggiunto la funzionalità anche per questi modelli.

Oltre a questo, come riportato da 9to5Mac in un altro articolo, la versione beta di iOS 16.1 a quanto pare presenta anche la funzionalità Clean Energy Charging. Si tratta di una modalità di ricarica che cerca di ridurre l'impatto ambientale. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al nostro approfondimento sulla modalità Clean Energy Charging.