Apple rilascia iOS 16.4.1 in Italia: importante aggiornare per i fix di sicurezza

Arriva così, nella serata italiana del venerdì che precede Pasqua 2023, il rilascio, anche per quel che riguarda il nostro Paese, dell'aggiornamento software a iOS 16.4.1. L'arrivo di quest'ultimo era d'altronde già stato previsto da alcuni rumor legati ad Apple, ma non esattamente tutti si aspettavano un rilascio a ridosso del weekend.

Alla fine, invece, come riportato anche da MacRumors e 9to5Mac, il rollout è iniziato a partire dalla serata italiana del 7 aprile 2023, cogliendo un po' di "sorpresa" i possessori degli iPhone. Recandosi, come di consuetudine, nelle Impostazioni di iOS, spostandosi nella scheda "Generali" e selezionando l'opzione "Aggiornamento Software", questi ultimi possono infatti ora imbattersi nella disponibilità dell'update.

Possiamo confermarvi che quest'ultimo si può già scaricare anche in Italia, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia. A proposito di quanto introdotto da questo aggiornamento, si fa riferimento a importanti fix lato sicurezza. Di mezzo ci sono infatti due vulnerabilità, che tra l'altro sarebbero già state effettivamente sfruttate in determinati contesti.

La vulnerabilità IOSurfaceAccelerator è legata alla possibilità che malintenzionati riescano a eseguire codice con privilegi kernel mediante app malevole, mentre quella WebKit può potenzialmente consentire l'esecuzione di codice a partire da siti Web malevoli. Apple è dunque corsa ai ripari in questi contesti, andando a gestire meglio scrittura e memoria. Ci hanno pensato il Threat Analysis Group di Google e il Security Lab di Amnesty International a scovare e segnalare alla società di Cupertino queste vulnerabilità.

Per il resto, a corredo di iOS 16.4.1, che include anche fix legati a Siri ed emoji, sono arrivati gli altri update di casa Apple. Più precisamente, si fa riferimento a macOS 13.3.1 e chiaramente iPadOS 16.4.1. Come ben potete immaginare, la questione principale è sempre relativa a fix. Sempre in questo contesto rientra anche un aggiornamento legato al browser Safari per macOS. Insomma, potreste voler aggiornare un po' tutto quel che concerne i dispositivi Apple in vostro possesso.