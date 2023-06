Apple rilascia iOS 16.5.1 in Italia: importante aggiornare per la sicurezza

Non ci sono solamente beta pubbliche di iOS 16.6 (e chiaramente la grande attesa relativa ad iOS 17) ad attirare l'attenzione degli utenti Apple. Infatti, guardando sempre al sistema operativo degli iPhone, è ora disponibile al download iOS 16.5.1.

Più precisamente, come riportato anche da MacRumors e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la serata italiana del 21 giugno 2023 ha visto il rilascio per tutti della succitata versione dell'OS. Come al solito, se siete possessori di un iPhone compatibile, il procedimento per effettuare l'update consiste nel recarsi nelle Impostazioni di sistema, facendo successivamente clic prima sulla voce "Generali" e poi su quella "Aggiornamento software".

In questo modo, verrà effettuata una scansione di quanto disponibile e vedrete comparire a schermo il riquadro relativo ad iOS 16.5.1. Non vi resta dunque che fare tap sull'opzione "Scarica e installa" e attendere che venga portata a termine la classica "procedura automatica". In ogni caso, possiamo confermarvi che l'aggiornamento risulta già disponibile anche per gli utenti italiani.

Per il resto, come potete ben immaginare, si fa riferimento a un aggiornamento di sicurezza e fix. Ciò che si legge nel changelog nostrano è infatti: "questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti. Risolve inoltre un problema che impediva di effettuare la carica con l'adattatore per fotocamere da Lightning a USB 3". Al netto di questo, Apple ha colto l'occasione per rilasciare anche gli update ad iPadOS 16.5.1, iOS 15.7.7, macOS Ventura 13.4.1 e watchOS 9.5.2.