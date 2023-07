Apple rilascia iOS 16.6 in Italia: importante aggiornare per la sicurezza

A pochi giorni dal rilascio della Release Candidate di iOS 16.6, è giunta l'ora di fare riferimento all'arrivo dell'update per tutti. Infatti, Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 16.6, indicandolo tra l'altro come un aggiornamento non di poco conto.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e MacRumors, la società di Cupertino ha colto l'occasione della serata italiana del 24 luglio 2023 per rendere disponibile al download l'aggiornamento. Come sempre, basta recarsi nelle Impostazioni del sistema operativo, selezionare la voce "Generali" e scegliere l'opzione "Aggiornamento software" per trovare l'update.

Possiamo confermarvi che il tutto è già disponibile anche in Italia, come potete vedere mediante lo screenshot presente in calce. Nel changelog relativo all'update, si legge che di mezzo ci sono "importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza", motivo per cui Apple consiglia a tutti gli utenti di installare l'aggiornamento.

In ogni caso, neanche le fonti indicano con maggiore precisione a cosa si fa riferimento, ma vale la pena notare che ad accompagnare iOS 16.6 ci sono anche aggiornamenti per gli altri OS di Apple Più precisamente, si fa riferimento all'arrivo di iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e macOS 13.5, così come a un update separato lato HomePod. Insomma, se siete utenti Apple, potrebbe essere giunto il momento di aggiornare i vostri dispositivi.