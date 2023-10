Apple rilascia iOS 16.7.1 e iPadOS 16.7.1 in Italia: tra fix e ottimizzazioni

Non è passato molto dal rilascio di iOS 17.0.3, ovvero l'update del fix del surriscaldamento degli iPhone 15, ma è già giunta di tornare a fare riferimento ad aggiornamenti in casa Apple. Questa volta si punta però ad altri utenti, visto che sono stati resi disponibili al download iOS 16.7.1 e iPadOS 16.7.1.

A tal proposito, come riportato anche da MacRumors e 9to5Mac, la società di Cupertino ha scelto la serata italiana del 10 ottobre 2023 per rilasciare il succitato update, pensato per i dispositivi più datati o comunque per coloro che non si sono ancora decisi a passare ad iOS 17/iPadOS 17. In ogni caso, come ben potete immaginare, non si tratta di un aggiornamento legato a nuove funzionalità.

Si punta infatti su fix e ottimizzazioni delle performance, visto che l'espansione delle feature viene inevitabilmente lasciata alla più recente major release. Per intenderci, nella pagina dell'aggiornamento si esplicita banalmente che questo update include importanti fix di sicurezza ed è per questo consigliato a tutti gli utenti.

Insomma, potreste voler procedere all'aggiornamento del vostro iPhone/iPad anche se siete tra coloro che non hanno voluto o potuto aggiornare ad iOS 17/iPadOS 17. Per il resto, nel frattempo la società di Cupertino ha rilasciato un update del firmware per gli auricolari AirPods Pro 2, quindi potreste magari voler eseguire l'aggiornamento anche in quel contesto.