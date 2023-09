Apple rilascia iOS 17.0.1 in Italia: primo update della major release

Sono passati solamente pochi giorni dal rilascio di iOS 17 al pubblico, ma è già arrivato il momento per Apple di rendere disponibile al download un ulteriore update. La società di Cupertino ha infatti rilasciato iOS 17.0.1, che potreste dunque voler scaricare sul vostro iPhone di fiducia.

Chiaramente i dispositivi compatibili sono gli stessi già indicati in precedenza per l'attuale major release, così come la procedura da seguire per installare l'aggiornamento è quella classica. Vi basta infatti recarvi nelle Impostazioni di iOS, selezionare il riquadro "Generali", fare tap sulla voce "Aggiornamento software" e premere sul pulsante "Aggiorna ora".

Tra l'altro, come potete vedere anche nello screenshot presente in calce alla notizia, nonché come riportato da MacRumors, si può eventualmente scegliere l'opzione "Aggiorna stanotte", così da rimandare di qualche ora, ovvero a quando il dispositivo non sarà in uso, l'update. A tal proposito, Apple rende noto che, selezionando quest'ultima opzione, l'iPhone "proverà ad aggiornarsi quando è bloccato e se la carica della batteria è sufficiente".

La descrizione fornita da Apple in merito ad iOS 17.0.1 è semplicemente la seguente: "Questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti di sicurezza per i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Pro". Per il resto, la società di Cupertino ha colto l'occasione di rilasciare, per gli stessi motivi, iPadOS 17.0.1, iOS 16.7 (per coloro che non hanno ancora aggiornato ad iOS 17), macOS Ventura 13.6 e watchOS 10.0.1.