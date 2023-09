Apple rilascia iOS 17.0.2: installatelo immediatamente, se avete iPhone 15!

Sono passate solo poche ore dal rilascio di iOS 17.0.1 da parte di Apple in tutto il mondo, insieme ad iPadOS 17.0.1 e a watchOS 10.0.1. Inaspettatamente, però, alcuni iPhone stanno già ricevendo l'aggiornamento ad iOS 17.0.2: di cosa si tratta, esattamente?

Quello ad iOS 17.0.2 è un aggiornamento pensato solo per iPhone 15. D'altro canto, i nuovi Melafonini di Apple sono arrivati nei negozi proprio oggi, venerdì 22 settembre, puntuali come un orologio svizzero dopo l'annuncio di iPhone 15 durante il keynote "Wonderlust" del 12 settembre.

In altre parole, non dovrete preoccuparvi di installare iOS 17.0.2 se non avete uno smartphone di Cupertino di nuova generazione. Se invece possedete già un iPhone 15, l'installazione dell'aggiornamento è caldamente consigliata da Apple, soprattutto se avete intenzione di trasferire i vostri dati sullo smartphone a partire da un altro iDevice.

In particolare, una pagina del supporto web di Apple spiega che l'aggiornamento risolve un problema che, in alcuni casi, impedisce il trasferimento dati da un iPhone all'altro durante il processo di setup di un nuovo Melafonino. L'aggiornamento dovrebbe apparire in automatico durante la prima impostazione di ogni iPhone 15, dopo la connessione alla rete, oppure può essere richiesto manualmente nella sezione "Aggiornamento Software" della tab "Generali" delle Impostazioni del device.

Se siete stati impazienti e avete iniziato a trasferire i vostri dati dal vecchio iPhone al più recente iPhone 15, però, potreste essere nei guai. In alcuni casi, infatti, il trasferimento si interromperebbe a metà e il nuovo iPhone rimarrebbe fermo sul logo di Apple, con lo schermo acceso. Fortunatamente, il colosso di Cupertino ha pubblicato un documento di supporto per il ripristino del Melafonino di nuova generazione.