Apple rilascia iOS 17.0.3 in Italia: risolve il surriscaldamento degli iPhone 15

Signore e signori, in seguito agli ampi commenti relativi alla vicenda del surriscaldamento degli iPhone 15, Apple ha rilasciato l'aggiornamento ad iOS 17.0.3. Quest'ultimo è disponibile anche per gli altri iPhone compatibili con iOS 17, quindi è arrivato, un po' per tutti, il "momento update".

Come indicato anche da portali esteri quali 9to5Mac e MacRumors, la società di Cupertino ha scelto la serata italiana del 4 ottobre 2023 per rendere disponibile al download per tutti l'update che dovrebbe mettere fine alle polemiche relative al surriscaldamento dei più recenti iPhone (per chi non avesse seguito la questione, alcuni utenti hanno ipotizzato che il problema fosse da ricercare nel titanio utilizzato sui modelli Pro, questo prima che Apple smentisse la questione).

Per scaricare l'aggiornamento, al solito, i possessori degli iPhone possono recarsi nelle Impostazioni del proprio dispositivo, selezionando dunque prima la voce "Generali" e in seguito quella "Aggiornamento software". Così facendo, comparirà a schermo l'opzione per installare iOS 17.0.3, potendo scegliere se proseguire subito con l'upgrade oppure se rimandarlo di qualche ora (mediante l'opzione "Aggiorna stanotte").

Nella pagina dell'aggiornamento, come potete vedere anche tramite lo screenshot presente in calce, si legge che questo "include importanti risoluzioni di problemi, miglioramenti alla sicurezza e corregge un problema che potrebbe causare temperature più elevate del previsto per iPhone". Come ben potete immaginare, al fianco di iOS 17.0.3 è stato rilasciato anche l'update ad iPadOS 17.0.3. Questi aggiornamenti integrano, tra l'altro, un fix per una vulnerabilità lato kernel.