Apple rilascia iOS 17.1.2 in Italia: importante aggiornare anche macOS

Mentre più di qualcuno attende l'arrivo di iOS 17.2, è già giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al rilascio di un aggiornamento software in ambito iPhone (e non solo, come vedremo in seguito). Apple ha infatti rilasciato l'update ad iOS 17.1.2, che tra l'altro risulta, a detta della stessa azienda, importante da scaricare.

A tal proposito, come indicato anche da MacRumors e 9to5Mac, Tim Cook e soci hanno scelto la serata italiana del 30 novembre 2023 per rilasciare il succitato update software. Insomma, Apple ha deciso di chiudere il penultimo mese dell'anno col rilascio di un aggiornamento che, come ben potete immaginare, si sofferma sull'ambito sicurezza.

Infatti, iOS 17.1.2 non punta sull'integrazione di nuove funzionalità, ma nella pagina di download, accessibile aprendo le Impostazioni del sistema operativo, recandosi nella scheda "Generali" e facendo tap sulla voce "Aggiornamento software", si legge quanto segue: "Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti". Non manca iPadOS 17.1.2.



Situazione simile anche in ambito Mac, in quanto ad accompagnare questa release c'è stato anche l'arrivo della versione 14.1.2 di macOS Sonoma, anch'essa dedicata a questioni di sicurezza. Insomma, se siete dei possessori di dispositivi Apple recenti, sembra essere giunto il momento di procedere all'aggiornamento.