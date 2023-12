Apple rilascia iOS 17.2.1: l'update 'di Natale' con importanti risoluzioni di problemi

In seguito alle prime avvisaglie sul rilascio di iOS 17.2.1, adesso l'aggiornamento è stato ufficialmente reso disponibile al download da Apple. Quello che si potrebbe per certi versi ribattezzare come "l'update di Natale", viste le tempistiche di rilascio, rappresenta in realtà un aggiornamento non di poco conto lato risoluzioni di problemi.

Come riportato anche da iDownloadBlog e 9to5Mac, l'update che la società di Cupertino ha deciso di rilasciare nella serata italiana del 19 dicembre 2023 non riguarda, come potete d'altronde ben immaginare, l'effettivo arrivo di nuove funzionalità, bensì si pone il focus sul fix di bug.



"Questo aggiornamento fornisce importanti risoluzioni di problemi ed è consigliato a tutti gli utenti", scrive Apple direttamente nella pagina di aggiornamento di iOS. Ricordiamo che potete raggiungere quest'ultima semplicemente recandovi nelle Impostazioni del vostro iPhone, accedendo alla scheda "Generali" e facendo tap sul riquadro "Aggiornamento software". Potrete poi eseguire l'update premendo sul tasto "Aggiorna ora" (o "Aggiorna stanotte", in base alle vostre preferenze).

Va detto che a fianco di iOS 17.2.1, che come potete vedere dallo screenshot presente a corredo della notizia risulta già scaricabile in Italia, sono arrivati anche gli update ad iPadOS 17.2.1 e macOS Sonoma 14.2.1. In linea generale, insomma, potrebbe essere giunta l'ora di procedere all'aggiornamento del vostro dispositivo Apple.