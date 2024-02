Apple rilascia iOS 17.3.1 in Italia: viene risolto il bug del testo

Mentre gli appassionati del mondo della tecnologia attendono con interesse il lancio di iOS 17.4, legato alle varie novità europee del Digital Markets Act (DMA) e in arrivo probabilmente a marzo 2024, Apple ha adesso lanciato un aggiornamento "di mezzo", rilasciando per tutti la versione iOS 17.3.1.

A tal proposito, come fatto notare anche da fonti come MacRumors, la società di Tim Cook e soci ha scelto la serata italiana dell'8 febbraio 2024 per rendere disponibile il succitato update. Come ben potete immaginare, visto anche il numero di versione, non si tratta di un aggiornamento legato a nuove funzionalità, bensì di un update che si concentra sui fix.

Per intenderci, una volta aperte le Impostazioni dell'iPhone, nonché premute in successione le voci "Generali" e "Aggiornamento software", la pagina che compare a schermo spiega banalmente che "l'aggiornamento include risoluzioni di problemi per iPhone". Più precisamente, di mezzo c'è un bug relativo alla visualizzazione del testo.



"Il testo poteva apparire duplicato o sovrapposto durante la digitazione", scrive l'azienda di Cupertino. Insomma, potrebbe magari interessarvi, prima di prendere eventualmente visione di Sanremo in 4K sul digitale terrestre ibrido, utilizzare il vostro iPhone di fiducia e procedere all'aggiornamento, che come potete vedere dagli screenshot risulta già scaricabile anche dall'Italia. Per il resto, ovviamente non manca anche iPadOS 17.3.1. Inoltre, per l'occasione sono stati rilasciati watchOS 10.3.1 e macOS Sonoma 14.3.1, sempre relativi al fix di bug.