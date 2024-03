Apple rilascia iOS 17.4 in Italia, è rivoluzione: arrivano gli app store alternativi

L'entrata in vigore del DMA (Digital Markets Act) europeo è ormai questione di ore, visto che tutto è legato alla giornata del 6 marzo 2024, quindi è arrivato il momento in casa Apple di implementare le apposite novità. È in questo contesto che è stato rilasciato l'aggiornamento ad iOS 17.4, che porta con sé una rivoluzione.

Questa versione del sistema operativo degli iPhone verrà infatti probabilmente ricordata a lungo, dato che segna persino l'apertura agli app store di terze parti per quello che finora è sempre stato visto come un "ecosistema chiuso". Un po' di nomi legati a questi negozi digitali? Nelle scorse settimane sono già stati effettuati annunci relativi ad AltStore e Setapp.

Da notare il fatto che, nonostante il cambiamento voluto a livello europeo, Apple continua immancabilmente a mettere in guardia gli utenti dal fatto che il sideload delle app può compromettere la privacy. In ogni caso, l'apertura riguarda anche gli iPad (mediante la versione iPadOS 17.4) e rappresenta una svolta non di poco conto.



Ricordiamo poi che iOS 17.4 cambia le carte in tavola anche in altri contesti, consentendo, ad esempio, a livello di sviluppo di poter realizzare browser con motori alternativi al classico WebKit. Tra l'altro, ora c'è un pop-up per la scelta del browser, mentre alla fine non ci sono cambiamenti lato web app. L'update apre però le porte all'uso di sistemi di pagamento alternativi nel contesto dell'App Store.

Insomma, quello che potrebbe essere ribattezzato come "l'aggiornamento europeo" di iOS, rilasciato anche in Italia nella serata del 5 marzo 2024, va a rendere, per certi versi, un po' più "open" l'ecosistema Apple.