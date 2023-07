Apple rilascia iOS 17 per la prima volta al pubblico anche in Italia

In seguito al ritiro dell'Intervento di Sicurezza Rapido per iOS 16.5.1, è già arrivato il momento di tornare a fare riferimento agli update software di casa Apple. Infatti, la società di Cupertino ha ufficialmente rilasciato iOS 17 al pubblico.

Si tratta della prima volta che questo accade, ma in che senso? Come riportato anche da TechCrunch ed Engadget, Tim Cook e soci hanno sfruttato la serata italiana del 12 luglio 2023 per rendere disponibile per tutti la prima versione beta pubblica della più recente major release del sistema operativo degli iPhone.

Abbiamo già trattato su queste pagine, mediante un recente approfondimento relativo alle principali novità di iOS 17, un po' tutto quel che ruota attorno a questo update, ma adesso gli utenti più "smanettoni" possono mettere le mani direttamente sul software. Certo, anche in precedenza si poteva eventualmente scaricare la versione beta legata al mondo degli sviluppatori, ma questa è la prima volta in cui Apple estende il tutto al pubblico.

Si fa insomma riferimento a una release maggiormente stabile, che può infatti potenzialmente essere installata in modo non troppo complesso da coloro che "se la sentono". In molti in realtà potrebbero voler attendere il rilascio della versione stabile (che avverrà nell'autunno 2023), ma per coloro che si vogliono "avventurare" sin da subito è comunque consigliato effettuare prima un backup.

In ogni caso, per installare la beta pubblica di iOS 17 basta recarsi nelle Impostazioni del proprio iPhone (che chiaramente deve risultare tra quelli compatibili), raggiungere il classico menu "Generali" e fare tap sull'opzione "Aggiornamenti software". Qui comparirà dunque un'opzione legata all'installazione delle versioni beta, che sarà quella da utilizzare per proseguire. Chiaramente prima potrebbe essere necessario iscriversi al programma Beta di Apple mediante un browser come Safari, ma in linea generale non dovreste riscontrare troppi problemi nel procedere.



In ogni caso, ci sono anche le beta pubbliche degli altri OS Apple. Si va da iPadOS 17 a watchOS 10, passando per macOS 14 Sonoma e tvOS 17. Insomma, potrebbe essere giunto il momento di aggiornare i vostri dispositivi.