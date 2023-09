Apple rilascia in Italia iOS 16.6.1: importante aggiornare per la sicurezza

In attesa dell'arrivo di iOS 17, Apple sta continuando ad aggiornare gli iPhone anche a ridosso dell'evento di presentazione di iPhone 15. Infatti, a meno di una settimana da quest'ultimo, è stato rilasciato l'aggiornamento ad iOS 16.6.1, che tra l'altro viene indicato come importante dalla stessa società di Cupertino.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac, nonché come si può vedere direttamente nel changelog dell'update (sì, è già disponibile anche in Italia, come potete vedere mediante lo screenshot presente in calce), si fa riferimento alla presenza di importanti fix di sicurezza. Non è un caso, insomma, che si tratti di un aggiornamento "consigliato a tutti gli utenti".

Come ben potete immaginare, non sembrano esserci troppe nuove funzionalità, cosa che d'altronde ci si poteva aspettare, viste le tempistiche di rilascio. iOS 16.6.1 è insomma un aggiornamento che mira alla sicurezza, che può essere scaricato, come al solito, recandosi nelle Impostazioni dell'iPhone, selezionando la voce "Generali", accedendo alla scheda "Aggiornamento software" e premendo sull'opzione "Scarica e installa".

In vista del keynote Apple dedicato alla gamma iPhone 15, fissato per la giornata del 12 settembre 2023, potrebbe insomma interessarvi scaricare un ulteriore update per il vostro attuale iPhone di fiducia. Tra l'altro, come al solito, al contempo sono usciti anche gli aggiornamenti ad iPadOS 16.6.1, macOS Ventura 13.5.2 e watchOS 9.6.2.