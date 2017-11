Apple rilascia il primo spot natalizio: si concentra su AirPods ed iPhone X

, nel giorno del Ringraziamento, ha rilasciato il rimo spot natalizio di questo 2017, che dà ufficialmente il via alla stagione delle festività che, storicamente, coincide con il periodo in cui le vendite raggiungono il punto più alto.

Nella pubblicità, visualizzabile come sempre in apertura della news, e pubblicato anche sul canale ufficiale YouTube della compagnia californiana, Apple si focalizza su quelli che ad oggi sono tra i prodotti di punta: le cuffie senza fili AirPods, divenute un fenomeno mondiale dopo un primo periodo in cui erano praticamente introvabili, e chiaramente l’iPhone X, lo smartphone che ha celebrato il decennale dal lancio del primo cellulare di Apple.

L’annuncio mette in mostra sia l’iPhone X che le AirPods, e vede protagonista una donna che balla una canzone di Sam Smith in una città, in cui si imbatte poi in un partner, mentre immagina di condividere le cuffie con questo.

Si tratta di un annuncio “romantico”, in pieno stile natalizio Apple, che già negli anni passati ci ha abituato a spot del genere.