Apple rilascia l'update di MacOS 10.14 Mojave per Mac

Apple ha da poco reso disponibile l’aggiornamento 10.14 di macOS Mojave. Scopriamo le principali novità della nuova release per Mac, come la Dark Mode ed il Dynamic Desktop.

In quest'ultimo aggiornamento Mojave sono disponibili nuove funzionalità, come la Dark Mode, che trasforma l'intero Desktop utilizzando un tema dai colori scuri che evidenzia il contenuto ed evita l'affaticamento degli occhi, soprattutto quando si lavora in condizioni di scarsa illuminazione. É stato introdotto un nuovo tipo di sfondo chiamato Dynamic Desktop. Gli sfondi Dynamic Desktop variano durante il giorno in base alla posizione e varieranno anche nelle tonalità, con colori più scuri quando è sera.

Quest'ultima versione include diversi nuovi strumenti per lavorare con i file sul Mac. Stacks organizza i Desktop più disordinati organizzando automaticamente i file in gruppi ben ordinati e Consente di raggruppare file sul desktop per tipo, data, tag e altro.

Finder fornisce azioni rapide per l'assegnazione di attività comuni a pulsanti di facile accesso e Quick Look ora consente di modificare immagini e video senza aprire QuickTime. Continuity Camera consente di inserire foto e video catturati tramite iPhone o iPad in app come Messaggi e Mail.

MacOS Mojave include la possibilità di utilizzare FaceTime fino ad un massimo di 32 partecipanti, attraverso un futuro aggiornamento. La versione 10.14 non include ancora questa funzionalità, ma è molto probabile che verrà implementata a ottobre in iOS 12.1 e macOS 10.14.1 o nelle successive versioni. L'aggiornamento macOS Mojave 10.14 è disponibile come software gratuito sul Mac App Store per questi Mac:

Modelli MacBook introdotti all'inizio del 2015 o successivi

Modelli MacBook Air introdotti a metà 2012 o successivi

Modelli MacBook Pro introdotti a metà 2012 o successivi

Modelli mini Mac introdotti alla fine del 2012 o successivi

Modelli iMac introdotti alla fine del 2012 o successivi iMac Pro (tutti i modelli)

Modelli Mac Pro introdotti alla fine del 2013, più modelli introdotti a metà del 2010 o metà 2012

L'elenco completo delle novità è disponibile a questo indirizzo