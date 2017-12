Apple rilascia watchOS 4.2: arriva Apple Pay Cash!

, nella serata di ieri ha rilasciato, il secondo major update per, il sistema operativo indossabile della Mela che può essere installato su tutti i modelli di

Il rilascio era programmato insieme ad iOS 11.2, che Apple è stata costretta ad anticipare allo scorso sabato a causa dei problemi di cui vi abbiamo parlato su queste pagine.

Per quanto riguarda watchOS 4.2, il sistema operativo introduce il supporto ad Apple Pay Cash, il sistema di pagamento (ancora non attivo in Italia) che consente agli utenti di scambiare piccole somme di denaro direttamente attraverso iMessage, ma che necessita di un dispositivo basato su iOS 11.2 per poter funzionare. Il gigante di Cupertino, almeno al momento ancora non ha parlato di un'eventuale estensione della feature anche a livello internazionale.

I fondi ricevuti attraverso Apple Pay Cash possono essere trasferiti sulle carte di credito, ma prevedono il pagamento di una tassa del 3%.

L'aggiornamento introduce anche il supporto ad altri dispositivi basati su HomeKit, le API per la domotica, ed include la possibilità di monitorare attraverso le app dedicate anche la discesa sulla neve.

L'update può essere scaricato attraverso l'applicazione Watch per iPhone direttamente dalla scheda Generali, e quindi dalla sezione "Aggiornamento Software"