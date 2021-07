Apple rilascia watchOS 7.6.1: importante scaricarlo, ha un aggiornamento di sicurezza

Apple nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio 2021, ha ufficialmente rilasciato l’update watchOS 7.6.1 del sistema operativo per i suoi Apple Watch, il cui download è estremamente importante in quanto include una serie di novità fondamentali lato sicurezza: vediamole nel dettaglio.

Grazie ai colleghi di 9to5Mac, infatti, sappiamo che nelle note pubblicate dal colosso di Cupertino appare il fix alla falla IOMobileFrameBuffer che poteva essere sfruttata per eseguire stringhe di codice con privilegi kernel su Apple Watch Serie 3 e modelli successivi: secondo alcuni rapporti, la falla di sicurezza sarebbe stata sfruttata da alcuni hacker, ma non è noto il numero effettivo dei dispositivi colpiti. Non mancano poi fix minori che vanno anche a migliorare la funzionalità ECG introdotta con watchOS 7.6 in alcune regioni.

Tutte queste novità sono ottenibili scaricando e installando watchOS 7.6.1 tramite l’app Watch presente su iPhone, seguendo il percorso Generale > Aggiornamento software. Prima di procedere con il download e l’installazione dell’aggiornamento in questione, ricordiamo che è necessario il posizionamento dell’Apple Watch in vostro possesso su un caricabatterie, così da avere almeno il 50 per cento di batteria; inoltre, deve trovarsi nel raggio di azione dell’iPhone abbinato.

A proposito del sistema operativo per smartwatch firmato Mela, watchOS 8 è ufficiale da inizio giugno; o ancora, restando nel mondo della società di Tim Cook, essa ha proseguito la sua guerra ai tipster con un nuovo ordine di “Cease and Desist” a un altro personaggio noto su Weibo.