Apple rilascia watchOS 8.4.1 ad una settimana da watchOS 8.4: correte a scaricarlo!

A poco più di una settimana dal lancio di watchOS 8.4, arrivato insieme al nuovo iOS 15.3, Apple torna ad aggiornare i propri Apple Watch con un minor update che consiglia di scaricare immediatamente.

Nella serata di ieri infatti è stato lanciato watchOS 8.4.1, che può essere scaricato direttamente tramite l'applicazione Apple Watch per iPhone, dal menù "Generali" e quindi nel tab "Aggiornamento software".

Secondo quanto riportato nel changelog, si tratta di un minor update (come confermato anche dal peso esiguo del pacchetto) che non porta con se tante novità, ma corregge alcuni bug segnalati dagli utenti. Il fatto che sia stato lanciato a pochi giorni dal precedente, però, suggerisce che i problemi lamentati evidentemente erano piuttosto gravi ed Apple è stata costretta a correre ai ripari rapidamente per metterci una pezza. Per tale ragione, consigliamo di effettuare rapidamente il download.

Come sempre, per scaricare l'aggiornamento è necessario che lo smartwatch sia carico ad almeno il 50% e che sia posizionato sul caricatore magnetico, altrimenti l'applicazione non potrà procedere con l'aggiornamento. watchOS 8.4 aveva corretto un bug che causava problemi con la ricarica in corso.

Parallelamente, Apple continua a testare iOS 15.4 che si prospetta essere un aggiornamento davvero molto importante che introdurrà un'ampia gamma di nuove funzioni.