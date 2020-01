Apple ha rilasciato iOS 13.3.1 in Italia: tutti i dettagli sull'aggiornamento

A un mese e mezzo dall'ultimo aggiornamento, Apple è tornata a "mettere le mani" sul suo sistema operativo per dispositivi mobili, rilasciando anche in Italia l'aggiornamento ad iOS 13.3.1. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli in merito all'update.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, il changelog è il seguente.

Sistemato il bug che consentiva di aggiungere un contatto anche senza inserire la password relativa a Screen Time;

Risolto un problema relativo all'applicazione Posta. Questo bug poteva causare il caricamento delle immagini anche quando l'impostazione "Carica immagini remote" era disattivata;

Sistemato un problema che causava la comparsa di più finestre di dialogo in determinati contesti all'interno dell'applicazione Posta;

Risolto un bug che non faceva ricevere agli utenti le notifiche push sotto rete Wi-Fi.

Stiamo chiaramente parlando di un aggiornamento secondario che risolve diversi inconvenienti riscontrati dagli utenti con la precedente versione del sistema operativo. Nessuna novità rilevante, dunque, ma quantomeno Apple sta dimostrando di essere sempre attenta al feedback degli utenti.

In ogni caso, dopo un primo periodo in cui gli aggiornamenti sono arrivati con una certa regolarità per via dei numerosi problemi riscontrati, adesso finalmente la situazione sembra essersi stabilizzata e gli update stanno uscendo a un ritmo tutto sommato normale. Insomma, la società di Cupertino sembra ormai aver risolto la maggior parte degli inconvenienti.