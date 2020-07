Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 14 Public Beta 3 anche in Italia

Apple ha rilasciato, per tutti coloro che hanno installato manualmente la Beta, un nuovo aggiornamento preliminare. In parole povere, la Public Beta 3 di iOS 14 è arrivata anche in Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e iDownloadBlog, quella rilasciata in data odierna in realtà è la seconda versione della Beta pubblica della nuova major release del sistema operativo per dispositivi mobili. Tuttavia, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, Apple fa riferimento a essa come Public Beta 3, riprendendo la numerazione delle versioni preliminari per gli sviluppatori.

Tralasciando il nome scelto dalla società di Cupertino, al momento non è del tutto chiaro quali siano le novità offerte da questo update. Infatti, la descrizione dell'aggiornamento, che abbiamo trovato tramite OTA, recandoci nel percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software, non fornisce alcuna informazione in merito alle novità introdotte. Tuttavia, possiamo immaginare che Apple si sia "limitata" a introdurre per tutti le modifiche introdotte con la terza versione del software dedicata agli sviluppatori.

In tal senso, vi ricordiamo che si tratta di novità minori, come una rinnovata icona di Apple Music e l'aggiunta di un nuovo widget legato all'orologio e di alcuni pop-up che fanno da "guida" per l'utilizzo delle maggiori funzionalità di iOS 14. Insomma, nulla di eclatante, ma il rilascio di questa versione ci ricorda che Apple sta continuando a lavorare alla prossima major release.