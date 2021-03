Apple potrebbe rimborsare Samsung per le scarse vendite di iPhone 12 mini

iPhone 12 mini nelle ultime settimane è stato protagonista di una serie di rapporti che mostra lo scarso numero di vendite del modello, dato alquanto negativo per Apple che non solo si è vista costretta a tagliare la produzione, ma forse dovrà anche rimborsare Samsung Display per la domanda di pannelli OLED.

Stando a quanto riportato da The Korea Herald, gli analisti ritengono alquanto probabile che il colosso di Cupertino decida di rimborsare Samsung Display per una carenza di ordini di schermi a causa della domanda inferiore rispetto a quella prevista per i modelli mini dell’ultima generazione di iPhone lanciata sul mercato.

Nello specifico, la diminuzione delle spedizioni di pannelli OLED firmati Samsung a livello globale a gennaio 2021 era del 9% su base mensile, secondo i dati di mercato raccolti da Omdia, un segnale evidente del calo di vendite di iPhone 12 mini. Una fonte del settore all'Herald ha dichiarato: “Non è chiaro se Apple pagherà una penale a Samsung Display, ma considerando la sua storia contrattuale e le vendite lente dell'iPhone 12 mini, è probabile che Apple compensi Samsung”, questo perché la società sudcoreana è l’unica fornitrice del display da 5,4 pollici utilizzato nel modello mini.

Precedenti simili, curiosamente, non mancano: questa costituirebbe, infatti, la terza volta che la Mela si è vista costretta a rimborsare Samsung per non avere raggiunto gli obiettivi prefissati. Per questo motivo, nel 2019 Apple avrebbe pagato ben 683 milioni di dollari e nel 2020 950 milioni di dollari. Insomma, cifre non da poco.

Un altro grattacapo recente per Apple è stata la sanzione di quasi 2 milioni di dollari ricevuta in Brasile per la mancanza del caricabatterie nella confezione degli iPhone, provvedimento pensato per l’ambiente ma che in realtà viola il Codice dei diritti dei consumatori brasiliani.