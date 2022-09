Apple rimescola le carte in tavola: in rete spunta iPhone 14 Plus

Abbiamo appena compreso come funzionerà il punch-hole di iPhone 14 Pro, ma è già giunto il momento di parlare di un altro device della lineup smartphone di nuova generazione di Cupertino. Nello specifico, ora tocca ad iPhone 14 Max, che potrebbe aver cambiato nome a pochi giorni dalla presentazione ufficiale.

Ci spieghiamo meglio: iPhone 14 Max non è mai stato un nome ufficiale per lo smartphone, ma è il "titolo" con cui è diventato noto agli esperti di settore in virtù del suo schermo da 6,7", lo stesso di iPhone 14 Pro Max. Alcuni leaker, già in passato, avevano però stabilito che il device avrebbe avuto un nome diverso.

In particolare, in molti hanno puntato sul nome di "iPhone 14 Plus", ripescando nella tradizione del naming di Apple, per il device. E potrebbero aver fatto centro: come potete vedere dall'immagine in calce, che mostra una cover per il device, iPhone 14 Plus esisterebbe davvero.

La fotografia è stata postata dall'utente Tommy Boy su Twitter e sembra mostrare chiaramente una cover trasparente per "iPhone 14 Plus", confermando di fatto il naming del dispositivo ad una settimana dalla conferenza di presentazione. In tal caso, la lineup dei Melafonini di nuova generazione dovrebbe essere composta da iPhone 14 e iPhone 14 Pro, entrambi con schermo da 6,1", e iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max, dotati invece di un display da 6,7".

Vi invitiamo comunque a prendere l'immagine con le dovute cautele, anche perché l'ultima volta che Apple ha utilizzato il branding "Plus" è stata nel lontano 2017, con iPhone 8 Plus: da allora, infatti, la casa di Cupertino ha usato il suffisso "Max" per indicare i suoi smartphone dallo schermo più ampio, come iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max e iPhone 13 Pro Max.