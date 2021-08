Apple, rimossa dallo Store un'app per gli incontri fra 'No-Vax'

La campagna per il controllo epidemiologico del Covid-19 ha avuto fra i più grandi alleati anche Apple e Google con le loro app di segnalazione. Oltre a questo utile strumento, entrambe le aziende si sono impegnate proattivamente anche contro la disinformazione.

Proprio in questo contesto, nelle ultime ore Apple ha annunciato di aver preso provvedimenti contro Unjected, un'app di appuntamenti e incontri fra persone non vaccinate. Come si leggeva nella descrizione, si trattava di "uno spazio sicuro in cui i non vaccinati possono incontrarsi senza censure attraverso affari, amicizia o amore".

Il colosso di Cupertino ha rimosso il prodotto dall'App Store affermando che Unjected avrebbe violato le sue politiche contro il Covid-19 e aggirato il processo di revisione e approvazione delle app sullo Store. Attualmente, l'app risulta ancora disponibile sul Play Store.

Secondo quanto dichiarato dagli autori, "L'unica dichiarazione che abbiamo è che siamo un gruppo rispettoso di persone che sostengono la loro autonomia medica e libertà di scelta, e crediamo che la politica di censura ingiusta di Google e Apple violi i nostri diritti costituzionali".

Alcuni dei motivi dietro alla rimozione sarebbero da ricondurre ai contenuti condivisi sulla piattaforma, fra cui false informazioni sul vaccino stesso. Google dal canto suo ha ammonito gli autori su alcuni di tali contenuti. Fra i tanti, che i vaccini sarebbero dei "modificatori sperimentali del gene dell'mRNA" oppure dei "microchip nanotecnologici". Addirittura la prima descrizione dell'app parlava di "eventi avversi dopo essere stati esposti al vaccinato".

In un periodo di crisi sanitaria come quello che stiamo vivendo da ormai oltre un anno, ricordiamo quanto sia importante affidarsi alla scienza e, in particolare, al metodo scientifico e al processo di peer review. Di recente abbiamo affrontato l'argomento provando a spiegare perché ci si può fidare della ricerca scientifica.