Apple ha rimosso da App Store un'app usata per le proteste di Hong Kong

Apple ha rimosso dal proprio store un popolare client utilizzato dai manifestanti di Hong Kong. Chiamata Hkmap Live, l'app utilizzava le segnalazioni di alcuni gruppi Telegram per tenere traccia della posizione dei poliziotti, ma conteneva anche informazioni sugli arresti e l'uso di gas lacrimogeni.

Gli sviluppatori hanno affermato a The Register di aver ricevuto il messaggio che l'applicazione "non era legale" in quanto ha "permesso agli utenti di eludere le forze dell'ordine" tramite un sistema di messaggi.

La software house che l'ha creata si dice certa che Apple presto tornerà sui propri passi e ripristinerà la distribuzione, ed infatti su Twitter uno dei programmatori ha osservato che "tutto può essere utilizzato per scopi illegali se finisce tra le mani sbagliate. La nostra app forniva informazioni e non incoraggiamo in alcun modo attività illecite".

Le proteste di Hong Kong di recente si sono fatte sempre più feroci a causa delle cariche della Polizia. Nell'ultimo fine settimana ha fatto il giro del mondo il filmato delle cariche della Polizia che hanno colpito con dei proiettili un giovane dimostrante.

Il tema è diventato centrale anche nel mondo della Silicon Valley, con Facebook e Twitter che si sono scagliati contro la Cina. Le organizzazioni che hanno organizzato le proteste si sono affidate ad AirDrop per aggirare il firewall centrale.