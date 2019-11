Apple ha rimosso la sezione delle 'recensioni' dei clienti dal suo sito ufficiale

Le valutazioni da parte dei clienti sono spesso presenti sui siti ufficiali delle varie aziende del mondo tecnologico. Anche il portale di Apple ha messo a disposizione per parecchio tempo un sistema di questo tipo, ma adesso la sezione dedicata alle "recensioni" sembra essere sparita.

In particolare, stando a quanto riportato da The Verge, la società di Cupertino avrebbe rimosso le valutazioni degli utenti tra sabato 16 novembre 2019 e domenica 17 novembre 2019. I colleghi d'oltreoceano hanno anche salvato su Web Archive la "vecchia" pagina dedicata all'adattatore da Lightning a jack da 3,5 mm. Quest'ultima conteneva circa 735 recensioni da una stella, mentre ora queste ultime sembrano essere sparite, come potete vedere sul sito ufficiale di Apple.

Stando alla fonte, la sezione dedicata alle valutazioni da parte degli utenti sarebbe sparita negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito e in Australia. Ebbene, sembra che anche in Italia sia successa la stessa cosa. Infatti, su Web Archive abbiamo trovato uno "screenshot" del sito Apple risalente al 29 ottobre 2019, in cui si vede chiaramente che le "recensioni" erano presenti. Visitando ora la pagina dedicata all'adattatore, invece, tutte le valutazioni non sembrano essere più visibili.

Al momento in cui scriviamo, Apple non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda. The Verge afferma di aver chiesto "delucidazioni" alla società di Cupertino. Staremo a vedere.