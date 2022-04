Apple rimuove app che non ricevono aggiornamenti: la voce degli sviluppatori

Mentre attendiamo di saperne di più sulla colorazione viola per iPhone 14, torniamo a parlare di Apple per via di una politica che ha destato qualche perplessità negli sviluppatori, con particolare riferimento ai recenti sviluppi sull'App Store.

Infatti, in questi giorni alcuni developer, soprattutto indipendenti, attivi sulla piattaforma di distribuzione delle applicazioni per iOS, hanno iniziato a ricevere una mail in merito alle loro produzioni più datate. In particolare, Apple ha condiviso una comunicazione intitolata "Nota per il miglioramento di Apple", in cui il colosso di Cupertino ha avvisato i soggetti coinvolti che le loro app saranno rimosse poiché "non aggiornate per un significativo periodo di tempo".

Si parla, da quello che è emerso, di applicazioni che non hanno ricevuto aggiornamenti negli ultimi due anni; tuttavia, Apple ha concesso ulteriori 30 giorni per procedere alla pubblicazione di update in modo tale da scongiurare la rimozione dei propri lavori dallo store.

Nonostante ciò, alcuni sviluppatori hanno ritenuto opportuno far sentire la propria voce in merito a delle presunte incongruenze, come dimostrano i tweet del profilo di Protopop Games che, oltre a mostrare la suddetta email, fornisce l'esempio dei giochi per console dei primi anni 2000. Come la definisce lo sviluppatore, questa potrebbe rappresentare un "ingiusto ostacolo per gli sviluppatori indipendenti".

Per gli utenti dotati di dispositivi Apple, suggeriamo di dare un'occhiata a questa app da non installare sul Mac, poiché apparentemente chiederebbe soldi agli utenti, oltre ad avere un forte impatto sulla CPU e impedire la chiusura del processo.