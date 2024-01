Apple rimuove il pulsossimetro da Apple Watch per evitare il ban negli USA

Apple Watch è tornato in vendita negli USA dopo il ban di qualche settimana fa, ma la questione relativa ai brevetti medici di Masimo ancora non è conclusa. Secondo quanto riferito da Bloomberg e 9to5Mac, Apple avrebbe trovato il modo per evitare un possibile nuovo stop alle vendite negli USA.

Nello specifico, il colosso di Cupertino sarebbe pronto a rimuovere - solo nelle unità vendute negli Stati Uniti di Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2 - la funzionalità di misurazione dell’ossigeno nel sangue. Sebbene Apple non abbia diffuso alcuna comunicazione ufficiale, la US Customs and Border Protection avrebbe approvato la misura proposta da Apple.

Proprio la International Trade Commission degli USA lo scorso anno aveva stabilito che i sensori che permettono ai due smartwatch di Apple di misurare l’ossigenazione del sangue violano i brevetti di Masimo. Dal momento che il presidente Joe Biden non ha posto il veto, i due dispositivi sono stati rimossi dalla vendita il 26 Dicembre 2023, salvo poi tornare in vendita qualche giorno dopo a seguito dell’appello presentato da Apple che ha ottenuto una sospensione momentanea del ban, in attesa del pronunciamento definitivo dell’US Customs and Border Protection.

Il CEO di Masimo comunque si è detto pronto a discutere con Apple dei brevetti, ma evidentemente dal colosso di Cupertino non sono giunte indicazioni di questo tipo ed ha preferito rinunciare alla feature.