Apple potrebbe rimuovere anche il cavo di ricarica dalle confezioni di iPhone

La rimozione del caricatore dalle confezioni iPhone 12 potrebbe essere solo l'inizio di un progetto più a lungo termine che ha intenzione di portare avanti Apple. Il colosso di Cupertino, infatti, punta a rimuovere anche il cavo di ricarica dalle confezioni dei prossimi smartphone.

A fornire le indicazioni un recente sondaggio post vendita condotto dalla compagnia di Cupertino, che suggerisce la possibile rimozione del cavo Lightning to USB-C in futuro.

Le motivazioni di questa scelta sarebbero da ricercare nell'impatto ambientale che avrebbero tali accessori: secondo Apple infatti quasi tutti hanno già un caricabatterie o un cavo USB-C to Lightning, e l'inclusione nella confezione sarebbe praticamente inutile e non farebbe altro che aumentare i rifiuti elettronici.

Le teorie a riguardo però sono tante, ed in molti sostengono che questa strategia rientrerebbe in una vera e propria spending review che va di pari passo con l'utilizzo di componenti più costose negli iPhone. Altri invece affermano che la Mela starebbe cercando di aumentare i profitti forzando gli acquisti degli accessori.

E' chiaro che la possibile rimozione anche del cavo di ricarica potrebbe dare il via ad una serie di polemiche aspre da parte degli utenti, in quanto trattandosi di uno standard proprietario (il Lightning), non tutti ne sono provvisti, soprattutto coloro che intendono acquistare un iPhone per la prima volta.



Apple ha rimosso il caricatore da iPhone 12 e dai nuovi Apple Watch, ma la scelta non è stata appoggiata da tutti.