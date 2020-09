Apple, rinnovate le linee guida dell'App Store: ecco le novità in arrivo

Dopo tutte le recenti controversie con Epic Games e Fortnite, Apple ha deciso di aggiornare le linee guida dell’App Store riguardanti i servizi di streaming dei videogiochi e gli acquisti in-app, per promuovere una maggiore trasparenza tra sviluppatori iOS e la Mela. Ecco tutte le novità in arrivo con le versione 3.1.2 e 3.1.3.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di 9to5Mac, Apple intende voltare pagina e migliorare il suo rapporto con tutti i suoi clienti a partire dall’esperienza in-app: la Mela ora consentirà agli sviluppatori di utilizzare metodi di acquisto differenti da quello interno all’applicazione nel caso in cui questa consenta di comprare esperienze in tempo reale tra due individui, come allenamenti sportivi, consulenze mediche o tour immobiliari.

Ancora, le applicazioni Reader d’ora in avanti potranno offrire la creazione di account gratuiti con più funzionalità per gestire il profilo, dedicati in particolare ai clienti già registrati; app gratuite usate in coordinazione con servizi di posta elettronica o hosting Web non dovranno invece offrire acquisti in-app se non sono necessari.

Per quanto concerne i giochi in streaming e servizi come Google Stadia e xCloud di Microsoft per iPhone e iPad, non sono previsti aggiornamenti specifici alle linee guida ma solo chiarimenti: “Questi servizi sono consentiti purché aderiscano a tutte le linee guida: ogni aggiornamento del gioco dovrà essere sottoposto a revisione, gli sviluppatori dovranno fornire metadati appropriati per la ricerca, i giochi potranno utilizzare acquisti in-app per sbloccare funzionalità o feature aggiuntive, e così via”.

Dunque, ogni gioco contenuto nel servizio per il gaming in streaming sarà trattato come un’app individuale presente nell’App Store, con una sua pagina specifica che appare nel negozio e nelle classifiche con le sue recensioni e valutazioni. Eventuali acquisti in-app dovranno essere processati tramite il sistema di pagamento gestito da Apple.

Ci sono anche novità per quanto riguarda App Clips, una nuova feature di iOS 14: “App Clips, widget, estensioni e notifiche dovranno essere correlati al contenuto e alle feature dell’app. Inoltre, tutte le funzionalità di App Clips dovranno essere incluse nel file dell’app principale, e App Clips non dovrà contenere pubblicità”.

Intanto Apple sta pensando al suo futuro, in particolare ai successori dell’attuale CEO Tim Cook e del gruppo dirigente.