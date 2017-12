Apple rinvia il lancio di iTunes sul Microsoft Store

Nel corso della Build Conference, la conferenza per gli sviluppatori tenuta da Microsoft all'inizio dell'anno, il gigante di Redmond aveva annunciato l'arrivo di iTunes suldigià ne corso del 2017, ma oggi arrivano notizie non confortanti per coloro che l'aspettavano nel corso dei prossimi giorni.

Apple, infatti, attraverso una dichiarazione rilasciata da un portavoce a ZNet, ha annunciato che non riuscirà a rispettare la tabella di marcia. "Abbiamo lavorato duramente con Microsoft per portare un'esperienza di iTunes quanto più completa possibile per i nostri clienti di Windows 10, ma abbiamo bisogno di un pò più di tempo per completare lo sviluppo" ha affermato.

Entrambe le compagnie hanno svelato che continueranno a lavorare insieme anche nel corso dei prossimi mesi per ottimizzare quanto più possibile il software, ma almeno al momento non è disponibile alcuna finestra temporale di rilascio. Apple, inoltre, non ha fornito alcun dettaglio sul motivo per cui i propri ingegneri abbiano preso la decisione di rinviare il rilascio.

Chiaramente ciò non vuol dire che gli utenti Windows 10 non possono accedere ad iTunes. Il software, infatti, può essere scaricato normalmente al di fuori del Windows Store, attraverso il sito ufficiale di Apple. La decisione tocca però da vicino coloro che posseggono un computer basato su Windows 10 S, che dovranno fare, almeno al momento, a meno di iTunes e non potranno sincronizzare quindi gli eventuali prodotti Apple.