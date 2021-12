Apple rinvia ancora l'Universal Control: lancio su Mac ed iPad nel 2022

In sede di presentazione di macOS Monterey, Apple si è a lungo soffermata sull'Universal Control, la funzione che permette di condividere mouse e tastiera tra Mac ed iPad che, però, ancora non è disponibile per il pubblico ed evidentemente lo sarà solo il prossimo anno.

Il nuovo macOS Monterey 12.1 lanciato nella serata di ieri infatti ha introdotto su Mac lo SharePlay, ma non l'Universal Control che continua ad essere atteso da parte degli utenti.

Come notato da molti, però, il colosso di Cupertino ha silenziosamente aggiornato la pagina informazioni di macOS Monterey dove ha aggiunto che l'Universal Control sarà disponibile "questa primavera", senza però diffondere molte informazioni sulle motivazioni di quest'ulteriore rinvio. A questo punto tutto lascia intuire che vedremo la funzione con macOS 12.2, che presumibilmente sarà lanciato il prossimo anno.

Tra le funzioni introdotte dall'Universal Control, oltre alla possibilità di condividere una singola tastiera e mouse su più dispositivi, c'è anche il sistema di condivisione dei contenuti tra più device: in questo modo gli utenti saranno in grado di scegliere dove svolgere il lavoro in base alle esigenze. "Una singola tastiera e mouse o trackpad ora funzionano perfettamente tra il tuo Mac e l'iPad: si collegheranno persino a più di un Mac o iPad", ha affermato Apple a proposito della funzione. “Sposta il cursore dal tuo Mac all'iPad, digita sul tuo Mac e guarda le parole che appaiono sul tuo iPad, oppure trascina e rilascia i contenuti da un Mac all'altro" si legge sulla pagina di presentazione.