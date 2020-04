Apple, rinviato al 2021 il lancio delle nuove AirPods Pro?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal DigiTimes, Apple potrebbe non lanciare nel 2020 le nuove AirPods Pro, che secondo alcuni leaker avrebbero dovuto vedere la luce già il prossimo mese. Il popolare giornale asiatico riferisce che i nuovi auricolari senza fili potrebbero arrivare o a fine 2020 o ad inizio 2021.

La notizia si basa su alcune informazioni provenienti da fonte vicine alla catena di approvvigionamento in Taiwan. Non è chiara la motivazione per cui si sia verificato questo ritardo, ma non è escluso che sia legato alla pandemia del Coronavirus che ha avuto un impatto importante anche sulle fabbriche asiatiche.

Lo youtuber Jon Prosser ha affermato che le AirPods X dovrebbero sfoggiare un design simile alle Beats ed una serie di funzionalità che le renderanno più inclini alla corsa e lo sport.

Nella giornata di ieri il leaker era tornato sulla questione, preannunciando il lancio il prossimo mese di un nuovo modello di AirPods ed un MacBook Pro da 13 pollici. Non è chiaro se le cuffie di cui parlava Prosser ieri siano le AirPods 3, le AirPods Lite (di cui si discute già da qualche mese) oppure un modello inedito. Nelle ultime ore si è discusso anche di un nuovo modello di iPad Air con Touch ID integrato nello schermo, ma a riguardo non sono arrivate informazioni aggiuntive.