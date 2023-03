Apple ha rinviato il lancio di alcuni prodotti al 2024 per evitare licenziamenti

Sebbene Apple sia l’unica società tech a non aver attuato licenziamenti, la politica di riduzione dei costi inizia a farsi sentire. Un nuovo rapporto di Bloomberg afferma che il colosso di Cupertino sarebbe stato costretto a mettere in pausa lo sviluppo di alcuni prodotti per contenere i costi.

Mark Gurman nell’ultimo numero della newsletter riferisce che “alcuni progetti” pianificati per il 2023 sono “stati rinviati al prossimo anno”. In ritardo sulla tabella di marcia c’è l’HomePod con lo schermo, che non rientra tra i progetti urgenti.

Gurman spiega che il rinvio di alcuni progetti ha consentito alla Mela di ridurre i costi ed evitare licenziamenti, a differenza di quanto fatto da Microsoft, Amazon, Google ed altre società tecnologiche.

Per il 2023 il focus principale dovrebbe restare comunque il visore per la realtà aumentata di cui si parla da tempo, oltre che chiaramente i nuovi iPhone ed Apple Watch. Nel corso dell’anno appena iniziato Apple potrebbe anche lanciare un Mac Pro basato sul chip Apple Silicon, ma non è escluso che questo possa rientrare tra i progetti rinviati al 2024.