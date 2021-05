Apple, rinvio per i podcast in abbonamento: ecco quando arriveranno

Preannunciato già da diversi mesi, il nuovo servizio premium per i Podcast di Apple subisce un ulteriore rinvio. Ad annunciarlo, la stessa Apple con una e-mail ai creator coinvolti.

"Per garantire la migliore esperienza ai creatori e agli ascoltatori, gli abbonamenti e i canali Apple Podcasts verranno lanciati a giugno. Comunicheremo ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità e le migliori pratiche per aiutarti a preparare i tuoi abbonamenti e canali, attraverso questa newsletter" si legge. Proseguendo nel comunicato, si evince inoltre che "nelle ultime settimane, alcuni creatori hanno riscontrato ritardi nella disponibilità dei loro contenuti e nell'accesso a Apple Podcast Connect. Abbiamo risolto queste interruzioni e incoraggiamo i creator che riscontrano problemi a contattarci. [...] Abbiamo anche ascoltato gli utenti e apportato modifiche in base al loro feedback con iOS 14.6, che è stato rilasciato lunedì. Nelle prossime settimane introdurremo ulteriori miglioramenti alla Libreria".

Nonostante la risoluzione delle criticità dunque, il colosso di Cupertino ha preferito rimandare il lancio a giugno per consentire una fruizione perfetta del servizio sia da parte dei creatori digitali che degli utenti, nel classico stile Apple.

Ricordiamo che il nuovo servizio premium consentirà agli utenti di abbonarsi ad alcuni podcast selezionati per ottenere dei vantaggi aggiuntivi, come l'eliminazione delle pubblicità e l'accesso anticipato. La distribuzione del servizio è prevista in ben 170 paesi.