Apple, via alle riparazioni fai-da-te per iPhone: il kit è enorme!

Le riparazioni fai-da-te per i device Apple sono iniziate nella giornata di ieri negli Stati Uniti, quando Apple ha reso disponibili i primi kit casalinghi di riparazione per iPhone 12, iPhone 13 e Iphone SE 3. Oggi, finalmente, possiamo dare un'occhiata all'interno di questi kit di riparazione.

Quella messo a disposizione da Apple al costo di 49 Dollari è una vera e propria valigetta degli attrezzi 2.0, come potete vedere dall'immagine in calce a questa notizia. Anzi, sarebbe più corretto dire che che il kit è composto da due cassette, la prima con un peso di 20 chili e la seconda con una massa di 16 chili e mezzo. Forse è proprio per questo che Apple ha inserito delle rotelle per il trasporto agevolato delle cassette.

Posizionate una sopra l'altra, cioè come vengono consegnate all'utente, le due cassette hanno altezza di 115 cm e larghezza di circa 50 cm. Apple, infine, ha anche confermato che nei due kit vi è tutto il necessario per ripare gli iPhone inclusi nel programma di riparazione in ogni loro parte riparabile: acquistando il kit, insomma, vi verranno recapitati a casa una batteria e un display di ricambio, una pressa per lo schermo, delle cover protettive e dei cacciavite pensati appositamente per gli smartphone di Cupertino.

Proprio per via delle sue dimensioni e del suo costo, il kit è stato inizialmente comprato solo da riparatori esperti, che desiderano utilizzarne le componenti per migliorare la loro capacità di effettuare modifiche ai dispositivi del colosso di Cupertino. Molti dei riparatori si sono detti entusiasti dell'apertura di Apple verso le riparazioni, ma hanno anche commentato che resta ancora molto da fare per garantire un pieno diritto alla riparabilità dei device.

Per esempio, iFixit ha spiegato che il programma è un "primo, grande passo in avanti" per Apple, ma anche che l'azienda utilizza comunque dei sistemi estremamente restrittivi, richiedendo la verifica delle parti e dei componenti inseriti sotto la scocca tramite l'inserimento del loro numero seriale in un apposito portale.