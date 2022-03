Apple, niente riparazioni per gli iPhone smarriti o rubati: nuove verifiche dai Genius

Cambio di policy per gli Apple Store. Secondo una nota interna ottenuta da MacRumors, i servizi d’assistenza di Apple non ripareranno più gli iPhone che sono segnalati come smarriti o rubati tramite il registro dispositivi GSMA.

Nello specifico, il colosso di Cupertino richiederà ai tecnici di effettuare le verifiche del caso e di non effettuare le riparazioni se lo smartphone risulta come rubato nei sistemi MobileGenius o GSX, che vengono utilizzati per l’assistenza.

I dati si baseranno su ciò che è incluso nel registro dispositivi GSMA, un database contenente tutti i numeri di serie dei device con le relative informazioni sullo stato per ciascuno di essi. Se si denuncia lo smarrimento alle forze dell’ordine, queste provvederanno a segnalarlo tramite il suddetto registro e, di conseguenza, gli Apple Store ed i fornitori d’assistenza di terze parti non saranno in grado di ripararlo. Chiaramente, se si tratta di un errore, gli utenti dovranno fornire una prova d’acquisto valida che possa dimostrare che ne sia il possessore.

Apple a quanto pare non effettuerà riparazioni nemmeno se gli utenti impostano l’iPhone come smarrito tramite l’applicazione Dov’è.

Non è chiaro se questa nuova regola sia già attiva a livello mondiale o se inizialmente verrà resa disponibile solo negli Stati Uniti. The Verge e MacRumors hanno provato a contattare Apple per ottenere delucidazioni sulla questione, ma non hanno ricevuto alcuna risposta da parte del colosso di Cupertino.

Resta da capire anche se inizialmente la nuova policy si applicherà solo a determinati modelli o se verrà estesa a tutti. A tal proposito, avete letto l’indiscrezione secondo cui le vendite di iPhone SE 3 starebbero andando peggio del previsto?