Apple riparerà gratuitamente i dispositivi danneggiati dalle inondazioni in Giappone

All'inizio di questo mese, forti piogge hanno causato alluvioni devastanti nel Giappone occidentale e centrale, provocando oltre 200 morti e l'evacuazione di milioni di persone. Ebbene, ora Apple ha annunciato che riparerà gratuitamente i dispositivi danneggiati da questo evento atmosferico.

In particolare, qualsiasi iPhone, Mac, iPad, iPod, Apple Watch e display Apple direttamente danneggiati dalle inondazioni verranno riparati dall'azienda senza costi aggiuntivi. Gli accessori non sono inclusi nell'iniziativa. Apple ha espresso la sua solidarietà a coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni e ha auspicato una rapida ricostruzione.

I residenti del Giappone che desiderano richiedere assistenza per i dispositivi danneggiati possono chiamare una linea di supporto allo 0120-27753-5 e i prodotti danneggiati saranno accettati fino alla fine del prossimo settembre. I dispositivi riparati verranno restituiti tramite corriere, anche se Apple fa notare che chiaramente i servizi di ritiro e consegna possono essere sospesi o ritardati proprio a causa di danni causati dalle alluvioni. Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo al sito ufficiale giapponese della società di Cupertino.

"Il supporto va naturalmente contro le politiche di riparazione standard di Apple, che escludono rigorosamente i danni causati dall'acqua. Apple afferma che tenterà di riparare gratuitamente qualsiasi prodotto danneggiato, anche tramite corriere espresso", scrivono in merito i colleghi di 9to5Mac.