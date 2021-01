Apple riporterà il lettore di schede SD nei MacBook Pro 2021?

Apple avrebbe parecchie novità in serbo per la sua gamma di computer portatili attesa per il 2021, dai MacBook Air con MagSafe e design inedito ai MacBook Pro su cui, secondo un recente rapporto pubblicato da Bloomberg, la Mela potrebbe riportare dopo diversi anni lo slot per la lettura della scheda SD.

Nella serie MacBook Pro, infatti, tale funzione manca sin dal 2016 dopo la riprogettazione del laptop a favore di quattro porte USB-C universali. A causa di questa scelta, molti professionisti nel campo della fotografia e videomaker si sono visti costretti ad acquistare accessori di terze parti per ottenere la stessa funzionalità. Ora, però, finalmente potrebbero dire addio a tali strumenti grazie ai prossimi modelli attesi per il 2021.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha confermato tali rapporti, affermando che i nuovi laptop offrirebbero porte aggiuntive, ma quella pubblicata da Mark Gurman di Bloomberg segna la prima conferma specifica dello slot per schede SD. Tra le altre novità attese dai fedeli utenti Apple la più importante è il nuovo chip ARM del colosso di Cupertino, con ogni probabilità più potente del già apprezzatissimo M1. Trattandosi però di mere indiscrezioni di mercato, ora come ora consigliamo a tutti i lettori di prenderle cum grano salis.

A proposito di MacBook Pro, Apple ha annunciato nel corso di gennaio che il programma di riparazione dei modelli da 13 pollici con problemi legati alla retroilluminazione del display è arrivato al di fuori degli Stati Uniti e sarà sempre completamente gratuito.