Apple riprogetta l'app Apple TV: ora è un vero e proprio hub per i servizi di streaming

Contestualmente al lancio dei nuovi aggiornamenti per i propri sistemi operativi, Apple ha presentato la nuova applicazione Apple TV riprogettata, che rende ancora più semplice per gli utenti guardare serie tv, film e programmi televisivi su dispositivi Apple, smart TV, chiavette per lo streaming e console.

La novità più interessante è rappresentata dalla nuova barra laterale, che facilita la ricerca dei contenuti anche su applicazioni di terze parti come Disney+, Paramount+ e Prime Video, oltre che da App Store dove è possibile acquistare o noleggiare film. Nella stessa barra laterale è presente anche la schermata Home, che rappresenta a tutti gli effetti una guida unificata per serie tv, film e sport. All’interno di questa è possibile sfogliare in maniera approfondita ciascuno dei canali a cui ci si è iscritti o le applicazioni connesse. Sui set top box come Apple TV la barra laterale contiene anche i profili, per consentire agli utenti di passare rapidamente da un utente all’altro.

“L’app Apple TV riprogettata rende più semplice che mai per gli utenti guardare i programmi, i film e gli sport che amano attraverso un’interfaccia intuitiva che porta i contenuti in primo piano”, ha affermato Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple. “Con così tanto materiale disponibile da guardare, il nostro obiettivo è garantire che gli utenti abbiano sempre i loro titoli preferiti a portata di mano”.

Apple spiega che a partire da ieri, l'app iTunes Store su iPhone e iPad e le app iTunes Movies e iTunes TV Shows su Apple TV 4K e Apple TV HD reindirizzeranno gli utenti all'app Apple TV, dove potranno trovare gli acquisti esistenti e guardare tutti i contenuti dei loro programmi TV e film preferiti in un unico posto.