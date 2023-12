Apple rischia una multa in UE dopo la denuncia di Spotify sulle commissioni di App Store

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’Unione Europea sarebbe pronta ad agire contro Apple per presunte pratiche concorrenziali sul suo App Store. Ad inizio 2024 infatti è attesa la decisione sull’esposto presentato da Spotify.

Le autorità di regolamentazione del Vecchio Continente, nello specifico, starebbero indagando sulla denuncia presentata da Spotify in merito al blocco imposto dai Apple nei sistemi di pagamento alternativi sull’App Store.

Nella denuncia della piattaforma di streaming musicale si parla anche della così detta “tassa” imposta sui pagamenti in-app su App Store, del 15%: secondo Spotify, per colpa di questa percentuale le aziende sono costrette ad aumentare i prezzi degli abbonamenti e non possono offrirli a livelli più bassi. In virtù di tale ragione, Spotify ha rimosso i pagamenti tramite App Store lo scorso luglio.

Qualora l’Unione Europea dovesse ritenere Apple colpevole, per il colosso di Cupertino potrebbe arrivare una maxi multa e l’obbligo a modificare la normativa interna dell’App Store. La normativa vigente stabilisce che le aziende giudicate colpevoli paghino una multa fino al 10% delle sue vendite annuali.

All’inizio dell’anno, Spotify aveva accusato Apple di aver messo in campo un monopolio attraverso una lettera in cui venivano esortate le autorità ad agire contro quelle che definitiva “pratiche anticoncorrenziali e sleali”.