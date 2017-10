Apple risponde alle indiscrezioni sulla ridotta precisione del Face ID

Questa mattina vi abbiamo riportato in una news il probabile calo di precisione deldovuto a dei problemi di produzione che hanno costretto Apple a comunicare ai propri fornitori di ridurre la precisione del sistema di riconoscimento facciale per velocizzare la produzione del nuovo

Il nuovo sistema di riconoscimento facciale sembrerebbe essersi rivelato molto complesso da produrre, motivo per cui Apple avrebbe deciso di ridurre la precisione del sistema. Un documento trapelato in rete avrebbe riferito che, comunque, il Face ID sarebbe stato lo stesso più preciso e sicuro del Touch ID.

La risposta di Apple a queste indiscrezioni non si è però fatta attendere, un portavoce dell'azienda con sede a Cupertino ha riferito: "L'eccitazione dei clienti per iPhone X e per il nuovo Face ID è stata incredibile, dobbiamo assicurarci che i clienti possano mettere le mani sopra al nuovo telefono da venerdì 3 novembre. Il Face ID è un sistema di autenticazione potente e sicuro che è incredibilmente facile e intuitivo da utilizzare. La qualità e l'accuratezza del Face ID non sono cambiate. La sicurezza di questo nuovo metodo di sblocco continua ad essere incredibile, le possibilità di cracking sono sempre di 1 su un milione, mentre con il Touch ID il rapporto è 1:50.000. L'affermazione di Bloomberg secondo cui Apple ha ridotto la precisione del Face ID è completamente falsa e ci aspettiamo che il Face ID sia il nuovo standard definitivo per l'autenticazione".