Apple risponde alle commissioni di Zuckerberg per il Metaverso: 'ipocrisia'

L'annuncio dei piani di Meta per il Metaverso, che ha messo in luce commissioni per un totale del 47,5% per la vendita di asset digitali su Horizon Worlds, sta generando non poche discussioni all'interno del mondo tech. In questo contesto, è intervenuta persino Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Gizmodo, Fred Sainz, portavoce della società di Cupertino, ha rilasciato ai microfoni di MarketWatch alcune dichiarazioni non propriamente entusiaste in merito a quanto venuto a galla di recente per quel che riguarda i piani di Zuckerberg e soci per il Metaverso.

Più precisamente, Sainz ha affermato, riferendosi alle accuse rivolte ad Apple da parte di Meta in passato, che "Meta ha ripetutamente preso di mira Apple per aver addebitato agli sviluppatori una commissione del 30% per gli acquisti in-app nell'App Store, usando le piccole imprese e i creatori come capro espiatorio.

[...] Ora invece Meta cerca di far pagare agli stessi creatori molto più di qualsiasi altra piattaforma. L'annuncio mette a nudo l'ipocrisia di Meta. Questo dimostra infatti che, mentre tentano di utilizzare la piattaforma di Apple gratuitamente, attingono felicemente dai creatori e dalle piccole imprese che usano la loro piattaforma". Insomma, il portavoce di Apple non le ha di certo mandate a dire, lanciando una frecciatina non di poco conto a Meta.