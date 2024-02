Apple risponde a Samsung Galaxy Ring: anello smart in arrivo nel 2024?

Il Galaxy Ring di Samsung arriverà nel 2024, con un debutto fissato per il prossimo evento Unpacked del colosso sudcoreano, che dovrebbe tenersi in estate. A quanto pare, però, anche Apple starebbe lavorando ad un anello intelligente, destinato a fare concorrenza a quello di Samsung e la cui uscita potrebbe non essere troppo lontana.

A riportare la notizia è il portale coreano ET News, secondo cui l'anello smart di Apple sarà un dispositivo per la salute: il device, infatti, potrà essere indossato al dito e sarà in grado di fornire misurazioni su una serie di dati biometrici dell'utente e sulla sua salute. Attenzione, però, perché pare che la misurazione della glicemia su Smart Ring sia ancora pressoché impossibile, almeno stando a quanto riportato dalla FDA americana.

ET News, comunque, spiega che Apple ha lavorato a un anello smart per anni: nulla che già non sapessimo, se consideriamo che già diversi mesi fa sono emersi i primi brevetti legati al dispositivo della Mela Morsicata. Con ogni probabilità, l'azienda avrebbe deciso di sveltire i lavori sul device dopo il teaser di Samsung Galaxy Ring risalente al mese di gennaio. Pare però che Apple non voglia anticipare Samsung, bensì portare sul mercato il suo wearable in tempi compatibili con quelli della concorrenza, realizzando al contempo un prodotto di qualità maggiore.

La stessa fonte spiega che Apple vedrebbe gli anelli smart come delle alternative popolari e "meno intrusive" agli smartwatch, soprattutto per via delle loro ridotte dimensioni. Una fonte di ET News nelle catene produttive del colosso di Cupertino ha spiegato che "la commercializzazione del dispositivo è imminente", facendo riferimento ad un suo possibile lancio nel corso del 2024.

Il dispositivo dovrebbe misurare una pletora di parametri vitali di chi lo indossa, a partire dalla pressione sanguigna e dal battito cardiaco, tenendo sotto controllo anche il ritmo circadiano, la qualità del sonno e il consumo di calorie durante l'attività sportive. Parallelamente, l'anello dovrebbe essere dotato di sensori per i pagamenti wireless e per il controllo da remoto di altri device, tra cui dovrebbe spiccare Apple Vision Pro.